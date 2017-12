The Kelly Family

× Erweitern Kelly Family

Für viele Fans wird ein Traum wahr: Die Kelly Family geht wieder gemeinsam auf Tour. Am 11. Februar 2018 ist die Kultband zu Gast in der SAP Arena.

Als Angelo Kelly im November 2016 in einer Fernsehsendung verkündete, dass die Kelly Family zurückkommt und im Mai 2017 ein Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle geben wird, waren die Karten für die Show nach 18 Minuten ausverkauft. Auch die Tickets für die beiden Zusatzkonzerte waren binnen weniger Stunden vergriffen – ein Liebesbeweis der Fans, der die Kellys überwältigte und zum Nachdenken brachte. Sie entschlossenen sich, gemeinsam ins Studio zu gehen und ihr neues Album „We Got Love“ (VÖ: 24. März 2017, Airforce1 records) aufzunehmen.

Die Kelly Family – eine Familie, die mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen Gold- und Platinawards, über 50 Auszeichnungen (ECHO, Bambi usw.) und zahlreichen Live-Rekorden zu den erfolgreichsten irischen Bands aller Zeiten gehört. Die Tour wird eine musikalische Reise durch 40 Jahre Bandgeschichte.