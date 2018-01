The King`s Singers

Als eines der meistgefragten und von der Kritik höchst gefeierten Vokalensembles der Welt haben die King`s Singers über Jahre hinaus einen vollen Terminplan mit Konzerten, Aufnahmen, Medien- und Unterrichtsterminen rund um den Globus.

Während sie Werke sowohl junger als auch etablierter Komponisten perfekt beherrschen, sind sie auch vollendete Entertainer mit wunderbarem britischem Humor. Von Gesualdo bis György Ligeti – der „Sound“ der King`s Singers ist und bleibt auch über die Jahre hinweg einmalig und unverkennbar; er zeichnet sich aus durch lupenreine Intonation, makellose gesangliche Harmonie und perfekte Artikulation des Textes.Werke von Morley, Weelkes, Debussy, Saint-Saens, Postcards-Folksongs from around the World, Songs from the Great American Songbook