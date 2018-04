Sie sind wieder da! Wer? Na, THE LESHS! Während ihr den Begriff lang im Duden suchen könnt, werdet ihr auf dem Line-Up-Zettel im Mobilat schnell fündig. Denn Ende Mai firmieren die Südklang-Jungs sowie das Basement-Soul-Duo unter diesem Titel, um beide Floors im Club an der Heilbronner Salzstraße in Beschlag zu nehmen. Wer es elektronisch mag, der ist bei Bukalemun, Django, Mana und La Maka bestens aufgehoben. Dass sich die vier Herren auf alle House-Spielarten von Deep über Tech bis Electronic verstehen, stellen sie seit Jahren hinter den verschiedensten Decks der Stadt – und darüber hinaus – unter Beweis. Vier Köpfe, das macht acht Hände an den Reglern. Und kombiniert das Quartett unterschiedliche Einflüsse in Back-2-Back2-Back-2-Back-Sessions ein ums andere Mal zu treibenden Sets. Falls aber doch eher smoothe Basslines und ein dazu passender Hüftschwung eure Sache sind, bist du bei DJ RoccZ und Cal Caprice an der richtigen Adresse. Nicht umsonst zeichnen die Jungs seit Day One für den Sound bei unserer legendären Basement Soul-Reihe verantwortlich. Ob Funk-Classics von vor drei Dekaden oder die neusten Tunes aus der 808 – diesen beiden werfen euch alles auf den Teller, wozu sich amtlich das Becken kreisen lässt. Party-Time ist am 30. Mai – und da The Leshs dieses Mal mit euch in einen Feiertag reintanzen, beschwert sich auch keiner, wenn ihr erst im Morgengrauen wieder den Heimweg antretet. Also: Termin im Kalender markieren und bei The Leshs im Mobilat abfeiern!