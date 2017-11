Musical-Revue

Gastspiel des Staatstheaters NürnbergIn Kooperation mit der Bayerischen Theaterakademie August Everding München

Mehr als nur ein Hauch von Broadway: Mit der Revue »The Lights of Broadway« hält der Glamour des Musicals Einzug am Theater. Entertainment pur, das ist diese Revue aus berühmten Songs, gefühlvollen Balladen und mitreißenden Ohrwürmern. Von George Gershwin bis Cole Porter, von »Cabaret« bis »Singin’ in the Rain«, von »Funny Girl« bis zu »Sweet Charity« reicht das Programm, das damit an die erfolgreichsten Musicals weltweit erinnert.Das Staatstheater Nürnberg ist mit dieser Musical-Revue zu Gast und bringt für diese Arbeit viele erfolgreiche Stars aus diesem Metier zusammen: Sophie Berner, die u.a. als Hauptdarstellerin im Pop-Oratorium »Luther« durch ganz Deutschland tourt und seit mehr als zehn Jahren die Sally Bowles im Berliner Theater »Bar jeder Vernunft« spielt. Frederike Haas, die Trägerin des Deutschen Musical Theaterpreises 2016 und Haupt-Darstellerin vieler Musicalproduktionen in Deutschland und der Schweiz. Christian Alexander Müller, der als jüngstes »Phantom der Oper« aller Zeiten berühmt wurde. Und Gaines Hall, der als Musical-Darsteller große Erfolge feierte, mittlerweile als Regisseur und Choreograph in diesem Metier überaus erfolgreich ist und für das Konzept, die Inszenierung und die Choreografie von »The Lights of Broadway« verantwortlich ist.Dem Heilbronner Publikum ist das Musical »Big Fish« noch in bester Erinnerung, für das Gaines Hall mit den jungen Musicaldarstellern der Bayerischen Theaterakademie die opulenten Shownummern choreografiert und erarbeitet hat. Er ist Dozent an der Akademie und bringt auch für die »Lichter des Broadway« seine jungen Studierenden mit, die das hiesige Publikum so sehr begeistert haben. Sie werden die etablierten Musicalstars singend und tanzend unterstützen. Den swingenden Sound liefert die elfköpfige Lights of Broadway Band, die der versierte Musical- Spezialist Kai Tietje zusammengestellt hat.