The Louisiana Funky Butts - die Brassbandmaschine aus Süddeutschland! Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Fette "Mardi Gras" Party am Faschings-Donnerstag im BIX. Wie bereits 2016 werden die "Butts" den Club wieder ordentlich aufmischen. Gestählt durch unzählige Straßengigs, Partys und Events quer durch Deutschland, treten die 6 Bläser und 2 Drummer auch international auf und spielen sich dabei wild wildernd durch alle Genregrenzen – bis sie im April tatsächlich beim French Quarter Festival und verschiedenen Clubs in New Orleans auftreten werden.

Pumpin‘, Groovin‘, Rockin ́- Das swingt, das rockt, das jazzt, das funkt. Locker gelingt der Band ein fliegender Wechsel zwischen Afrobeats, Latin Grooves, knackigem Funk und traditionellem New Orleans 2nd-line.

Mit viel Witz, Biss und Botschaft singen und rappen sie dabei vielsprachig und feiern mit ihrem Publikum eine typische "New Orleans Blockparty“ mit jede Menge guter Laune und mitreißender Musik, getreu dem Band-Slogan: “Let the good times roll - laissez les bons temps rouler”!

Der Name “The Funky Butt”:

Der Name der Band bezieht sich auf den legendärsten Club in New Orleans, „The Funky Butt“. Ein ziemlich heruntergekommener, abgerockter Laden, in dem seit Generationen die Ursuppe des New-Orleansjazz brodelt.

Die Besetzung:

„Think big, act global“ dachte sich Sänger, Frontman und Gründer Commander Betman aus dem pittoresken Tübingen und suchte sich für seine Band eine handverlesene, internationale Truppe zusammen:

Lady Douhdapskaja (sax); Sitting Bull Klein (sousa, tb), Pomito el Torro (snare, perc); Bernard le Petit (tp); Don Maria Flor (tp, voc); Marc le Rosé (tmb); + special guest: Lukas Pfeil (sax)