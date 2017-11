Seit über 30 Jahren zelebrieren The Mad Dogs unbeeinflusst von gekommenen und gegangenen Trends ihren ureigenen Psychedelic-Rock. Eine gelungene Mischung aus eigenen Songs und Fremdinterpretationen führt zu einer Reise in die Zeit, in der Rockmusik noch aus Revolution, Improvisation und Feeling bestand.

Im Gründungsjahr 1984 besteht das Programm zunächst aus Coverversionen, die aber sehr frei interpretiert werden. Die Einflüsse von Bands wie den Yardbirds und den Doors und anderen Größen des End-60er-Rocks sind auszumachen, aber nicht dominant. Nach und nach werden dem Programm eigene Songs zugeführt und 1988 erscheint schließlich die LP „The Mad Dogs“ auf Velvet Rose Records. Anfang der 90er wird die musikalische Marschrichtung härter, es erscheint die Live-CD „Knochenturm“ auf New Media Records.Kurz nach dem 20-jährigen Bandjubiläum 2004 findet sich die Originalbesetzung wieder zusammen. Die Musik ist angereichert durch die zwischenzeitlichen Erfahrungen der einzelnen Bandmitglieder wieder im psychedelischen Ende der 60er-Jahre angekommen.

Am Freitag 22. Dezember spielt die Nürtinger Kultband, die auch schon Opener für Acts wie Uriah Heep, Mountain, Roger Chapman und Wayne Kramer war, in der Kiste ein weiteres ihrer magischen Konzerte im Rahmen des 30-jährigen Bandjubiläums.