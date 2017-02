The Mahones sind eine 1990 in Kingston, Ontario gegründete irisch-kanadische Folk-Punk-Band, sie bezeichnet ihren Musikstil selbst als eine Mischung aus Irish Folk, Punkrock und Rock. The Mahones wurden 1990 von Finny McConnell gegründet. Ursprünglich sollte es ein Band-Projekt werden, das nur für den St. Patrick’s Day 1990 ins Leben gerufen wurde. Durch die positive Resonanz während und nach dem Auftritt entschloss sich McConnell, das Projekt dauerhaft weiterzuführen. Im Laufe der Jahre veröffentlichte die Band mehr als zehn Studioalben. Nach eigenen Angaben ist ihre Musik unter Anderem beeinflusst von The Clash, The Who und Hüsker Dü. Verschiedene Stücke wurden in mehreren Filmen und Serien, wie beispielsweise The Fighter, Irvine Welsh’s Ecstasy und Dog Park im Soundtrack bzw. als Titelmusik verwendet.