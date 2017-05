60‘s Soul “at it's best" – rough, energiegeladen und tanzbar! Eine Hommage an die großen Soul-Giganten Amerikas!

Mit einer Frontsängerin und einem Sänger, einem dreistimmigen Bläsersatz sowie einer groovenden Rhythmusgruppe mit Hammondorgel lassen die Marvels den Spirit der Soul-Ära im perfekten Old-School-Sound wieder aufleben. Die Marvelsshow mit erlesenen Soulperlen der 50-er und 60-er Jahre ist eine Hommage an die großen Soul-Giganten Amerikas! Für ihr Programm haben „The Marvels“ die Archive von Motown, Stax und Atlantic Records durchstöbert, die Tanzschritte der „Ikettes“ analysiert und auf zahlreichen Bildungsreisen den legendären „Memphis-Sound“ studiert. Temporeich und authentisch spielen „The Marvels“ neben großen Hits von Aretha Franklin, Otis Redding und Marvin Gaye manch Rarität, die selbst Genrekenner entzücken wird. Freuen Sie sich auf eine Soulnight im Stile der 60-er Jahre.