Der Oktober 2017 wird Überraschung für Fans Band „The Matrixx“ in Europa! Legendäre Gleb Samojlow mit der Band The Matrixx wird drei Konzerte in Deutschland und nur einen – in Tschechien geben. Dieses Ereignis wird wahrhaftig historisch, es ist der erste Besuch der Bänd in diese Länder.

Speziell wird für die europäischen Zuschauer, das Bänd das besondere Programm vorbereiten. Die Musiker werden unsterblich und allen die Lieblingshits «die Achate Christie», sowie die besten Lieder The Matrix präsentieren. Die Teilnehmer das Band freuen sich auf Konzerte in Europa!

Gleb Samojlow bereitet das spezielle Programm vor, dass die Programmaus Hits aus lägendere «Achate Christie bestehen wird»

Überhaupt wird 2017 für The Matrixx tatsächlich schöpferisch. Jetzt befindet sich das Band in Stadium und nimmt des neuen Album auf, das zum Ausgang schon im Herbst dieses Jahres geplant wird. Die Fans in Europa werden die ersten sein, die Lieder von Neu Platte live erleben!

The Matrix kann man mit aller Gewissheit auf die Kategorie der Superband bringen. In ihr haben sich sagenhaft für das einheimische Schicksal der Persönlichkeiten, die schon seit langem sich in anderen Kollektiven bewährten, solcher wie «des Achates Christie», "Naiw", "Yang Gans" versammelt.

Beste Sound, beste Hits, beste Lichtshow, verpassen Sie das beste Momente nicht!