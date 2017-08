The Membranes und Ann My Guard

An diesem Abend kommen gleich 2 tolle internationale Acts in den Keller Klub nach Stuttgart.

The Membranes sind Urgesteine des Postpunk und ein typisches Beispiel für das, was man in England als "unknown hero" bezeichnet. Denn obgleich sie nie die ganz große mediale Aufmerksamkeit bekamen wie etwa Joy Division oder Bauhaus, üben sie ab den späten 70ern beträchtlichen musikalischen Einfluss aus.

Bands wie Phillip Boa, My Bloody Valentine und vor allem Steve Albinis Big Black nennen sie als wichtige Quelle der Inspiration. Damit gehört die 1977 gegründete Combo zu den wenigen Erscheinungen, die sowohl die Wave-Generation als auch die keimende Alternative-Szene mitprägten. Auch John Peel war von Beginn an ein Bewunderer ihrer Musik und unterstützte sie tatkräftig.

Ann my Guard wurde 2007 gegründet. Die Ungarischen Female Fronted Metaller unterschrieben 2016 beim Deutschen Label Rock'N'Growl Records und haben im Januar 2017 ihr neues und zweites Album "Ourania" als CD und Digital veröffentlicht.