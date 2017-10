The Mercy Rebels

Rockabilly der 50s und 60s gespielt mit einer ordentlichen Portion Rock`n`Roll. Dazu kommt eine kleine aber feine Priese Country-Style und fertig ist der unverwechselbare, explosive „Rebels-Sound“. Dabei setzen die fünf Rebellen nicht nur auf Abwechslung, Groove und gute Laune, sondern auch auf die Hommage ans Original. So put your cat clothes on and move your hips!