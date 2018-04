The Message true Oldschool

Tanzen auf der heissesten OLDSCHOOL Party - Nacht in Stuttgart

U ❤ Oldschool we got strictly 80's & 90's Oldschool !!!

Oldschool an den Turntables sind DJ Strike & DJ Emilio

Das ist OLSCHOOL BääääM ...

Stuggis One and only ❤

The Message❤

I ❤ Oldschool !..!...⭐⭐Zurück in die Vergangenheit ⭐⭐

Best of #Oldschool #Hip #Hop #GHood #Freestyle #NewJackSwing #Soul​ #hiphop #Funk #Disco & #Dance 😍

OLDSCHOOL Saturday in der BOA am 05.05.2018

Back in da good old days..

Ab 23.00 Uhr öffnet die Boa ihre Pforten für Uns..🍸 🍸 Welcome shot 🍸 🍸

3 Ladys bekommen bis 0 Uhr eine Flasche Prosecco Gratis