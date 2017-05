Ihr Stil ist puristisch, auf das Wesentliche reduziert und vielleicht gerade deshalb so unverwechselbar. Zwei Akustikgitarren und zwei Stimmen bei denen sich mancher an eine moderne Version von Simon & Garfunkel erinnert fühlen mag. the midnight circus spielen acoustic indie pop mit britischem Einfluss und dem typisch deutschen Hang zur Melancholie. Im April 2016 erschien Ihre erste EP „One More Time Goodbye“.