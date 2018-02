The Music of Steely Dan

An einem warmen, ruhigen Sommerabend saßen Josée, Frank, Flo und Gee Hye zusammen. Sie hörten zufällig den Song "Josie" von Steely Dan und fanden, dass er wie gemacht sei für Josée. So entstand die Idee: Wie wär‘s mit einem Steely Dan Abend in Stuttgart?

Steely Dan ist eine 1972 in LA gegründete Band, die in den 1970er Jahren mit der Veröffentlichung von sieben Studioalben ihre größten Erfolge hatte (insgesamt wurden über 30 Millionen Tonträger verkauft). Ihre Musik verbindet Elemente aus Rock, Funk, Jazz und Pop. Die Songtexte zeichnen sich oft durch eine ordentliche Portion Ironie aus. Nachdem Flo (u.a. Drummer bei Fanta 4) und Uli (Posaunist für Udo Lindenberg) für die erfolgreiche Premiere des neuen Projektes ihr Tournee-Leben unterbrechen konnten, kommt nun im BIX eine noch größere Besetzung zusammen. Angespornt durch den Erfolg des ersten Steely-Dan-Abends haben die Musiker zudem ihr Programm erweitert und werden das BIX heute zum Kochen bringen.

Besetzung: Josée Hurlock (voc); John Alexander (voc); Hansmartin Eberhard (sax); Uli Röser (tmb); Frank Kuruc (git); Gee Hye Lee (keys); Björn Dinsch (b); Flo Dauner (dr)