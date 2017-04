The Original 90 ́s Party

90er mit Jens Herzberg

Welcome Drink: U-Boot

90er Partys gibt´s viele, doch nur das Original im mono ist so bunt und abgefahren: Die Musikstile wechseln nach fünf Songs: Pop like Backstreet Boys, Rock like Nirvana, Techno like Darude, Breaks like Prodigy, HipHop like Fanta 4 und Euro like Dr. Alban werden in einem unfassbaren Mix durch gejagt. Alle tragen bunte Lightsticks und werden mit einem U-Boot am Eingang auf die Reise zurück in 90er eingestimmt. Außerdem verwandeln Laser, Strahler, Strobos und Nebel das mono in ein echtes 90er-Paradies.