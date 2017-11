The Original USA Gospel Singers & Band

× Erweitern Picasa

Musikalische Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude.

Mit Songs wie „Joshua fit the Battle“, „Go down Moses“ oder „Swing low, sweet Chariot“ sorgten die „Original USA Gospel Singers“ nicht nur in der Mailänder Scala, sondern auch beim Weihnachtskonzert des Papstes für wunderbar weihnachtliche Gefühle.

Die afro-amerikanische Gospelgruppe mit Liveband und großer Licht- und Bühnenshow bringt das ursprüngliche Gefühl der schwarzen Gospelkultur authentisch auf den Punkt und erzählt deren Geschichte von der Entstehung bis zur heutigen Zeit, von Mahalia Jackson bis James Cleveland, vom Einfluss der Karibik bis zur Weihnachtsgeschichte. Das Ensemble umfasst hervorragende Sänger, Solosänger und Musiker, die in einem zweistündigen Programm all das bieten, was Gospel so schön macht: Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude.