The Peacocks (CH) & The Bloodstrings

× Erweitern PC The Peacocks

Line-Up

Gitarre, Zigaretten, Gesang – Hasu

Schlagzeug – Jürgensen

Bass – Simon

Zwischen Wahnsinn und Tradition spielt sich seit 2009 eine junge Band aus Aachen, Deutschland über die Bühnen Europas. Celinas mal lieblicher, mal schaurig schöner Gesang, das donnernde Zusammenspiel von Schlagzeug und Kontrabass und eine Gitarre, die sich gern auch mal außerhalb der Norm bewegt, sind die Zutaten für eine neue Generation „Female Fronted Punk-A-Billy“!Mit Supports für Bands wie The Creepshow, Kitty In A Casket, Mad Sin, Demented Are Go, Rezurex, Hancox, Graveyard Johnnys, Cenobites and many more bedienen The Bloodstrings nicht nur ein Psychobilly-Publikum, sondern bleiben vor allem auch dem Punkrock treu. Dabei sind die Songs meist hart aber melodisch, schnell aber deutlich, unverfälscht, druckvoll und mit einem Hauch Tiger Army versehen.Zuletzt sind The Bloodstrings mit ihrem aktuellen Album „Coal-black Heart“, das als Vinyl- Auflage von der Band selbst, online auf Spotify, iTunes und Deezer durch das britische Label Undead Artists vertrieben wird, durch Deutschland, Belgien, Niederlande, Österreich, Luxemburg,Kroatien, Polen, Tschechien, Slovenien, England und Schottland getourt und spielten dabei Support Shows, Festivals und Headline-Shows. Eine weitere Platte ist in der Mache!