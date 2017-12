× Erweitern Stefan Litwin

The People United Will Never Be Defeated („Das vereinte Volk wird niemals besiegt werden“) – so lautet der Titel dieses legendären, fast einstündigen Variationswerkes des amerikanischen Komponisten und Pianisten Frederic Rzewski, das im Zentrum des Konzerts von Stefan Litwin steht. Entstanden ist dieses Werk, dem ein chilenisches Protestlied aus der Zeit des Militärputsches zugrunde liegt, 1976 zur 200-Jahrfeier der Vereinigten Staaten. Litwin, ein international gefragter Virtuose, der mit seinen Beethoven- und Schubert- Einspielungen Weltruf erlangt hat, wurde unlängst mit diesem Konzertprogramm beim Beethovenfest in Bonn mit „standing ovations“ beklatscht. Nun präsentiert Litwin die oft mit den „Diabelli-Variationen“ verglichene hochvirtuose und stilistisch vielfältige Komposition, die sich zwischen Jazz und Neuer Musik bewegt. Zunehmend auch als Komponist gefragt, stellt Litwin seine eigene Komposition „Lyon 1943“ der 1943 im amerikanischen Exil entstandene 3. Klaviersonate von Hanns Eisler gegenüber.Stefan Litwin, Klavier