The Picturebooks (USA)

The Picturebooks

"Home is a Heartache" Tour

support: The Loranes

„Wir haben viele Bands supported über die Jahre, waren auf langen Tourneen mit „Monster Truck“, „Kadavar“, „The Answer“ und „Les Butcherettes“. Das alles ist natürlich super, aber selber eine 60-tägige Europa-Tour zu headlinen ist doch etwas ganz besonderes! Wir könnes es kaum abwarten die vielen Freunde die wir auf den Tourneen gemacht haben wiederzusehen und hoffentlich viele neue Freunde zu machen. Wir sehen uns auf der Tour“ sagt Fynn Claus Grabke, Sänger und Gitarist bei THE PICTUREBOOKS.

Fynn Claus Grabke (Gesang/Gitarre) und Philipp Mirtschink (Schlagzeug) haben sich in den vergangenen Jahren nicht nur durch das, von der Kritik hochgelobte, 2014-er Debüt ‘Imaginary Horse’ weltweit einen Namen gemacht, sondern auch durch das Bauen und Customizien von Motorrädern und ihre Liebe zum Skateboarden. Die Band wurde unter anderem bereits auf Noisey/Vice, Team Rock, Daytrotter gefeatured und ihre Bike Designs fanden Beachtung in den größten Motorrad Magazinen auf der ganzen Welt, wie z.B. Easyriders (USA), Custombike (Germany), Dice Magazine (UK), Hot Bike (Japan).

“THE PICTUREBOOKS‚ sound is as distinct as the smell of burnt motor oil coming off the sun-baked California desert highway,” erklärt Mike Gitter, VP und A&R von Another Century. “They are at once completely unique, musically unforgettable, and tapped into the psyche of rock n‘ roll at its most primal. We had to get involved with these raw riders of the sonic highway.”

Die Band kann bereits auf eine stolze Touringgeschichte zurückblicken, hat drei Mal die komplette USA und mehrfach Europa betourt, hat mit Größen wie Eagles of Death Metal, Kadavar, The Answer gespielt und war zu Gast auf so namhaften Festivals wie dem Riot Fest (Chicago, Denver, USA), dem Governor’s Ball (New York) Rockavaria (München, GER) Rock im Revier (Bochum, GER) oder dem ungarischen Sziget Festival. Am 10. März 2017 kam ihr neues Album „Home is a Heartache“ auf Another Century raus und die Band ging direkt auf lange Europa-Tour mit „Monster Truck“ aus Kanada.

Es ist nicht überraschend, das THE PICTUREBOOKS ihr 2014-er Debütalbum ‘Imaginary Horse’ (RidingEasy Records) in derselben Garage aufgenommen haben, in der sie regelmäßig Motorräder und Chopper aufmöbeln und reparieren. Das deutsche Duo – bestehend aus Fynn Claus Grabke (Gesang/Gitarre) und Philipp Mirtschink (Schlagzeug) – fangen die raue, satte und ursprüngliche Energie dieses Raumes perfekt ein. THE PICTUREBOOKS veröffentlichten am 14.9.2017 ihr brandneues Musikvideo zu „Zero Fucks Given“ vom aktuellen Album „Home is a Heartache“.