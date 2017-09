The Pitchy & Scratchy Show

Die 2 freakin’ Boys von Pitchy & Scratchy sind wieder zurück in deiner Stadt und dazu muss man ja kaum noch was sagen. Das DJ- und Producer-Team hat dieses Jahr so einiges vorzuweisen. Erst feierten sie im Juni ihren Release der EP “Dry Aged” und schon durften sie sich über iTunesCharts-Platzierungen freuen. Hinzu kam eine Playtime auf Europas größtem HipHop Open Air - dem Frauenfeld Festival 2017. Mit eigens produzierten Remixen wie “Ahnma” oder “Shape of you” bestücken sie individuell ihre DJ-Sets und lassen damit die Massen, wie auf dem Marienplatz Fest 2017 komplett ausrasten. Am 14.10. schickt ihr Label (BigChest Rec.) sie straight into Stuttgarts Basskeller, um die Schräglage mit den neusten Produktionen zu beschießen. Dabei geht es um wuchtige, hochenergetische Tracks, eine Schmelze aus Trap, Twerk und dazu massig Bass mit fl irrenden Melodien. Mit von der Partie kein geringerer als DJ MOST aus ihrer zweiten Heimat – Wien. Freut euch auf einen Abend mit Songs, die euch die Haare trotz Sex Wax glätten. Pitchy & Scratchy in der Schräglage ist ein „Must-see“ auf TripAdvisor!!!