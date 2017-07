Für den Freitag den 25.08.2017 packen wir für euch wieder "The Power of Trance Classics" aus. Wir feiern die ganze Nacht durch bis in die Morgenstunden-OPEN END Mit den feinsten Techno & Elektro Klängen sowie unverkennbarem Trance- Sound der besten classic -sets versorgen euch: MARC JEROME, AIRPLAY und CYRE! Was euch sonst noch erwartet? Natürlich die unglaublichste Lasershow Stuttgarts! Als Special für dich wenn du 30 Jahre oder älter bist, bezahlst du nur den halben Eintrittspreis.

Line Up:

MARC JEROME, AIRPLAY, CYRE

Öffnungszeiten:

23:00–OPEN END

Specials:

- wenn du 30 Jahre oder älter bist, bezahlst du nur den halben Eintrittspreis

.