The Pretty Reckless aus New York City vereinen in sich den Druck des Hardrock, die Dynamik des Alternative Rock sowie die Schönheit femininer Attraktivität auf einzigartige Weise: Ihre Frontlady Taylor Momsen blickte bereits auf eine erfolgreiche Karriere als Model und Schauspielerin, bevor sie sich ganz der Musik zuwandte. Drei Alben brachte das Quartett bislang heraus, mit ihrem zweiten Werk „Going To Hell“ von 2014 gelangen der Band erstmals zahlreiche, internationale Erfolge: Top 5 in den USA, Top 10 in UK und Top-40-Platzierungen in ganz Europa, darunter auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, belegen die Power und kompositorische Klasse, mit der diese Band zu Werke geht. Das am 21. Oktober erschienene dritte Album „Who You Selling For“ konnte nahtlos an diese Erfolge anknüpfen, wieder befinden sich The Pretty Reckless weltweit in den Hitlisten. Nach ihren begeisternden Deutschland-Shows zu Beginn des Jahres wird die Band mit ihrem melodiegespickten Hardrock zwischen dem 16. und 23. August noch einmal für drei Konzerte in Stuttgart, Münster und Frankfurt zu uns kommen.

Kaum entschied sich das viel gebuchte Model Taylor Momsen für einen Weg ins Schauspiel, nahm ihre Karriere Fahrt auf. Sie spielte erste Rollen in Kinoproduktionen wie „Der Grinch“, „Spy Kids 2“ oder „Paranoid Park“ und übernahm 2007 die Rolle der unangepassten Jenny Humphrey in der weltweit gefeierten TV-Serie „Gossip Girl“. Trotz all dieser Erfolge und der damit verbundenen Bestätigung ihrer schauspielerischen Qualitäten zog es Taylor Momsen weiter zu ihrer größten Leidenschaft: der Musik. 2010 schrieb sie, kaum dass sie bei „Gosspi Girl“ ausgestiegen war, mit einem Produzenten ihre ersten Songs. Eine erste Band unter dem Namen The Reckless hielt nur wenige Monate; kurz darauf fand sie in Ben Philips (Gitarre), Mark Damon (Bass) und Jamie Perkins (Schlagzeug) die geeigneten Mitstreiter, um ihrer Leidenschaft dauerhaft Gestalt zu verleihen. Das noch im gleichen Jahr erschienene Debütalbum „Light Me Up“ brachte ihnen erste Achtungserfolge sowie die erste Tournee als Teil der VANS Warped Tour. Im Anschluss schloss sich die Band für lange Zeit ein, um mit einem zweiten Album zu reüssieren, das die Rockwelt restlos überzeugt.

Dies gelang: Mit „Going To Hell“ fanden The Pretty Reckless Einzug in die weltweiten Charts sowie Einladungen auf fast alle bedeutenden Rock-Festivals der Welt, darunter auch zu Rock am Ring und Rock im Park. Gleich im Anschluss an ihre erste Welttournee arbeitete die Band fieberhaft am Nachfolger, der im Oktober 2016 unter dem Titel „Who You Selling For“ unlängst erschien und erneut weltweit die Charts erobern konnte. Kein Wunder, denn mit ihrer fein austarierten Balance zwischen klassischem Hardrock, kraftvollem Alternative und modernem Postgrunge spielen sich The Pretty Reckless nun Stück für Stück in die Oberliga der globalen Rockbands.