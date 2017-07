Die Band ging aus dem ehemaligen Projekt "The Stud" hervor. Mit "The Recalls" besinnt sich der chilenische Songwriter Jonathan Neira auf seine musikalischen Wurzeln, die in den 60er Jahren liegen. Gemeinsam mit seinen Musikern aus Berlin und Stuttgart mischt er Folkelemente, rotzigen 60s Rock und sein ausgeprägtes Gefühl für Rhythmen mit sphärischen Klängen. Rickenbacker- Gitarren, Vox Orgeln und Ludwig Drums gehören genauso zum Stil, wie Boots und Paisleyhemden. Bei Konzerten bleibt keine Stirn trocken. Doch ist die Band mehr als eine Kopie einer Sechziger Jahre Band: besonders die vielfältigen Songs, an denen die Band derzeit für eine neue Platte feilt, schicken den Zuhörer auf musikalische Reisen. Kleine Touren über mehrere Tage führten die Band quer durch Deutschland mit Bands wie Birth of Joy (NL), Tav Falco and the Pantherburns (USA), The Fleshtones (USA). und Más Shake. Auf einer UK Tour rockte The Recalls den legendären Cavern Club.