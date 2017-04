The Red Paintings (AUS)

Was bekäme man, wenn man Patrick Wolf, 30 Seconds To Mars, Nine Inch Nails und Bonaparte in einen australischen Proberaum stecken würde? Ganz einfach, eine der im Moment interessantesten Bands: THE RED PAINTINGS

Ihre Musik nennen sie Orchestral Art Rock. The Red Paintings sind keine Band, sie sind ein Gesamtkunstwerk. In den letzten Jahren tourten sie ausgiebig mit ihrem 2013er Debut „The Revolution Is Never Coming“ um den Globus. Dabei spielten sie auch massig Supportshows, bei denen sie die Hauptband meist regelrecht an die Wand spielten.

Im März 2017 hat das Warten auf neue Songs ein Ende. The Red Paintings veröffentlichen den Nachfolger zu ihrem gefeierten Debut und gehen kurz drauf damit gleich auch auf Europa-Tour.