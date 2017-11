The Rezillos ist eine Punkband, die 1976 in Edinburgh gegründet wurde. Die Musiker sind Autodidakten an ihren Instrumenten. Beeinflusst vom Glamrock spielten sie häufig Coverversionen, hatten aber auch eigene Hits, die sie in die Top 20 der britischen Charts brachten. Die Band löste sich im Dezember 1978 auf, formierte sich im Jahr 1979 neu unter dem veränderten Namen The Revillos und trat bis Mitte der 1990er Jahre immer wieder mit wechselnder Besetzung auf bis die Mitglieder wieder getrennte Wege gingen. Seit dem Jahr 2001 tritt die Gruppe erneut als The Rezillos in Erscheinung. Seitdem spielen sie regelmäßig im Vereinigten Königreich, in Europa und in Übersee. 2015 wurde ihr Album Zero veröffentlicht.

SONIC TRÄSHEin Punkrock-/Punk´n´Roll-Trio aus Heilbronn, das sich ganz an den englischen und amerikanischen Punkrockvorbilder der Endsiebziger-Jahre orientiert!