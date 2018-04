The Robeat Award

× Erweitern Foto: Julia Marie Werner Robeat Comedy Clash

Seit sieben Jahren bringen Deutschlands Ausnahme-Beatboxer Robeat, das Renitenztheater und die Künstler- und Eventagentur Jamvision mit dem Robeat Award Beatbox-Kunst in Stuttgart auf die Bühne.

20 Talente, inzwischen nicht nur Newcomer, sondern auch etablierte Beatboxer aus der gesamten Republik, der Schweiz und Österreich beweisen am 25. Mai, was in ihnen steckt und mischen mit knackigen Beats die Kleinkunst-Szene auf. Die Sieger werden noch am selben Abend von der Jury unter Vorsitz von Robeat ermittelt.

www.robeat.de