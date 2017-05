× Erweitern Schloss Zwingenberg

Die Verlobten Brad und Janet sind an einem düsteren Novemberabend unterwegs zu ihrem Freund.

Mitten in einem Gewitter platzt ein Reifen, sie retten sich in ein merkwürdiges Schloss – und stecken plötzlich in einem wilden, erotischen und verrückten Treiben rund um den ausgeflippten Schlossherrn Frank N. Furter, der gerade dabei ist, seiner lasterhaften Schöpfung „Rocky Horror“ Leben einzuhauchen!