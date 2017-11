The Rolacas / Tonic Tales

Das CentralTheater in Esslingen feiert kommenden Januar Eröffnung. Zugunstendessen veranstaltet Kunstdruck am 16. 12.2017 in der Dieselstraße ein Benefiz-Konzert. Sei Teil unserer Spender und hilf uns unser Ziel zu verwirklichen: Ein junges, freies Theater für Esslingen zu schaffen.Am 16.12.17 ab 20.30 Uhr werden euch zwei Newcomer Bands aus der Region mit Ihren individuellen Klängen verwöhnen: ,,The Rolacas“ und die ,,Tonic Tales“. Genießt den Abend und spendet nebenbeiauch noch für einen junges, cooles Theater.Die Vision ist es, ein freies Theater zu eröffnen, in dem junge regionale Kunst eine Chance bekommt sich zu zeigen. Und diese Kunst dann auch allen zugänglich zu machen,“ so Julia Rohn, Intendantindes Kunstdruck CentralTheaters. Dabei soll viel mehr als nur Theater geboten werden, eine Durchmischung von Gastspielen, Workshopprogrammen und den eigenen Kunstdruckproduktionen , sodie Idee.Im CentralTheater darf man zusammenkommen, sprechen, zuhören: ,,Wir glauben, das Theater eingesellschaftlicher Treffpunkt ist und Fundament sein kann. Wir sind überzeugt, dass das Theater der perfekte Ort ist, um Ideen auszutauschen und Fantasien sowie Alternativen zur heutigenAlltagsrealität für ein neugieriges und offenes Publikum erlebbar zu machen,“ erzählt Philipp Falser, Indendant des Kunstdruck CentralTheaters.