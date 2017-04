The rumblin´Crew

Die Rumblin‘ Crew ist ein Rock-Trio erfahrener Musiker aus dem Großraum Stuttgart, welches mit großer Spielfreude eigene und alt bekannte Rock Songs spielt. Im Programm sind unter anderem Songs von den Beatles, Lenny Kravitz, Eric Clapton, J.J. Cale, Black Crowes, Queen, Robert Palmer, Steve Wonder, den Rolling Stones, ZZ Top, Free der Spencer Davis Croup, Neil young, den Kinks, Jimi Hendrix, the who und vielen anderen. Die Band wird von Zeit zu Zeit und je nach Anlass von verschiedenen befreundeten Musikern verstärkt. Die „rumblin crew“ besteht aus:Holger Blösch - Vocals & GitarreMax Weichert - DrumsTobias Kusterer - Bass & Vocals