The Show must go on

Musikalische Gesamtleitung: Erwin Gutmann

Das Konzert besteht dieses Jahr aus zwei Teilen :Im ersten Teil spielt der Musikverein Stadtkapelle Leonberg e.V. nocheinmal das Programm des internationalen Musikwettbewerbs in Prag. DieStadtkapelle hat am 18.02.2017 daran teilgenommen und Silber in derMittelstufe erreicht.Im zweiten Teil wird das Projektorchester Bläserphilharmonie auftreten,das sich zusammensetzt aus dem Musikverein Stadtkapelle Leonberg,dem Musikverein Sachsenheim, der Stadtkapelle Asperg und demMusikverein Beilstein.