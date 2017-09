The Sign of the Times - Vernissage

Er gehört immer noch zur jüngeren Generation zeitgenössischer Fotografen, und doch hat der in Stuttgart lebende und arbeitende Peter Granser (Jahrgang 1971) bereits heute den Status eines Klassikers in der deutschen Fotografie. Peter Gransers Werk bewegt sich an der Grenze von dokumentarischer und künstlerischer Fotografie und zeichnet sich durch eine große thematische Spannbreite aus, die vom Vergnügungspark in Coney Island über eine französische Psychiatrie bis zu chinesischen Mega-Citys reicht. Die Kreissparkasse zeigt vom 23. Oktober bis

17. November im Fritz-Ruoff-Saal eine Werkschau dieses großen Fotografen mit internationalem Renommee. Unter dem Titel „THE SIGNS OF THE TIMES“ erwarten die Besucher Gransers USA-Zyklen, die zwischen 2000 und 2007 entstanden und den Künstler in der internationalen Fotoszene bekannt gemacht haben. Es spricht der Kunstexperte Dr. Tobias Wall; der Künstler wird anwesend sein. Die Ausstellung ist während der üblichen Öffnungszeiten des KundenCenter Nürtingen der Kreissparkasse zu sehen.