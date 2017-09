In turbulenten Zeiten, in denen sich repressive Mächte bemächtigen, braucht es starke Stimmen, die dagegenhalten. Die Kanadier ‚The Souljazz Orchestra‘ haben diese. Ihre lyrisch starken Texte verpacken sie in 80er-Vintage-Synthies, Lo-fi-Discotunes und einem Mix aus Soul, Jazz, Afro- und Latinsounds, den sie auf die brandneue Platte „Under Burning Skies“ gepresst haben. Unermüdlich sind sie bereits seit 15 Jahren im Original-Lineup unterwegs und wurden 2016 schon zum dritten Mal für den kanadischen Juno Award nominiert. Wen das nicht überzeugt, dem sei so nebenbei nahegelegt, dass die Jungs auch schon mit musikalischen Schwergewichten wie Stevie Wonder, Bob Dylan und Femi Kuti unterwegs waren. Damit sollte jegliche Restskepsis verflogen sein. Doch wo nehmen diese Jungs eigentlich ihre ganze Energie her? Saxofonist Ray Murray verrät es folgendermaßen: „Souljazz is more than just a band for us, it´s a way of life”.