The Sound of Mono: 70er, 80er, 90er und 2000er

Wir reisen zurück in die Vergangenheit und durch alle Jahrzehnte und kredenzen den Mono-Sound, den ihr so liebt. Die lockerste Party der Stadt, keine musikalische Korsetts und nicht stundenlang immer der gleiche Beat. Mono – für ein besseres Wochenende. Dein Club am Wilhelmsplatz. Discofieber kann man sich getrost einfangen. Tut nicht weh und hält den Körper fit.