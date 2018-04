Spring Break in Albstadt. Das gibt es nicht? Und ob! Erlebe die besten Spring Break-Party-Highlights, die Ihr je gesehen habt!

Der absolute Partykult geht weiter! Es ist wieder Zeit für das krasseste Sommerevent in Europa! In Kroatien am Zcre Beach werden dieses Jahr die wildesten Partynächte gefeiert! Es wird noch größer! Noch heftiger! Und noch verrückter! Wir holen das angesagteste Clubfestival exklusiv zu euch und bauen euren Club in den Spring Break Party Beach um!