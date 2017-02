× Erweitern The Sweet

„It’s kind of final – but it is not the end“ Mit weltweit mehr als 55 Millionen verkaufter Alben gelangen SWEET 34 Nummer Eins Kracher rund um den Globus mit zeitlosen Welthits wie „Blockbuster!“, „Hell Raiser“, „The Ballroom Blitz“,„The Six Teens“, „Action“, „Fox On The Run“ und „Love Is Like Oxygen“. FINALE – The Tour 2015 / 2016 startete im September letzten Jahres und wird definitiv leider wie angekündigt die letzte größere Tournee von Andy Scott, Pete Lincoln, Bruce Bisland und TonyO’Hora gewesen sein! Aber: „It’s kind of final, but is not the end“!

Wie die Band unter anderem auf ihrer DVD zur Tour erzählt, werden sie nicht einfach so von der Bühne verschwinden aber weniger spielen, kürzer treten und sich aber auch anderen Projekten widmen.

Deshalb dürfte es die Fans umso mehr freuen, dass nun sieben Zusatzshows bestätigt wurden! „The Last Encore“ – die letzten Zugaben werden im Frühjahr 2017 gespielt und führen die Band nach Frankfurt, Stuttgart, Kempten, Dresden, Berlin, Hamburg und München !