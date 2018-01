The Swindlers sind über alle Zweifel erhaben: ein Album voller großartiger Aha-Momente –

kreativ und gleichzeitig so überzeugend, dass man davor nur den Hut ziehen kann.

The Swindlers sind vier Musiker aus Freiburg und Mannheim, die die Musik von King Crimson in ihre auf den ersten Blick ganz und gar unrockige Besetzung transportieren: Gesang, Bassklarinette, Kontrabass und Schlagzeug. Dabei arbeiten sie mit offenen Formen, einem expressiven Bandsound und viel improvisatorischer Spielfreude.

The Swindlers begeben sich an den Hof des purpurnen Königs und huldigen der englischen Rocklegende King Crimson. Letztere hat von den späten 1960ern an bis heute die Rockmusik m...it ihren episch-ausufernden bis verquer-verspielten Kompositionen und Improvisationen, mit surrealistischen Texten und einem ausgefallenen Instrumentarium weiter entwickelt.

Jan F. Kurth – Gesang, efx

Nico Hutter – Saxophon, Bassklarinette, efx

Jonathan Sell – Kontrabass

Konrad Wiemann - Drumset