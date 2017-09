The Taste of Chaos

1) Hasch Bock auf ne Band?2) klar, an was hasch dacht?1) sowas wie Lamb of God.2) äh ... wart kurz! Ich hab noch 3 Leute an der Hand=> zack ... The Taste of Chaos

www.facebook.com/thetasteofchaos.band

Escape From Wonderland

Der Name Escape from Wonderland ist im Raum Stuttgart lange nicht mehr unbekannt. Immerhin standen sie mit Bands wie Annisokay, Walls Of Jericho oder Caliban auf einer Bühne und haben schon zwei EPs veröffentlicht. Das gehört nun jedoch der Vergangenheit an. Nach einer sehr abrupten Pause 2015/16 ist Frontmann Dennis nun mit neuer Besetzung und voller Tatendrang zurück, um Bühnen zu zerstören, Menschen anzuschreien und sich über allerlei gesellschaftskrtische Themen auszukotzen, die vor allem gerade in der heutigen Zeit aktueller sind denn je. Wenn es etwas gibt, das alle Menschen miteinander verbindet, dann ist es Musik. Und genau das ist ihre Intention: So viele Menschen wie möglich erreichen, klar zu machen, dass sie für die Musik leben und am liebsten nichts mehr anderes machen wollen. Denn so können sie ihre Message am besten verbreiten. Vieles hat sich seither verändert. Aber eins bleibt der Stuttgarter Metalcoreband erhalten: Shouter Dennis, den man auch unter Namen wie "Weasley" oder "Ginger" kennt. Mit komplett neuen Songs, die es in sich haben, starken Shouts und einem rauen Cleangesang, der seit Neubeginn von Julian gesungen wird, wollen Dennis, Niko, Conny, Lars, Matt und Julian zeigen, dass ESCAPE FROM WONDERLAND mit neuer Frische zurück sind.www.facebook.com/EscapefromWonderland.Band

Munera

Munera, gegründet im Jahr 2014, steht für tiefen, brachialen, druckvollen und modernen Deathcore..www.facebook.com/MuneraOfficial