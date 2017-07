The Three Lands präsentieren authentische traditionelle irische Musik aus allen Provinzen Irlands aus Jahrhunderten alter mündlicher Überlieferung. Alte Melodien, Jigs und Reels werden von den drei international renommierten Musikern, „The Three Lads“ direkt aus Irland nach Höfingen gebracht in einem einzigartigen Konzerterlebnis.

Fintan Vallely, Flöte (Dublin); Gerry O’Connor, Fiddle (Dublin); Tiarnán Ó’Duinnchinn, Uilleann Pipes (Armagh)