# The Trona Experience // Psych Rock

The Trona Experience liefern einen atmosphärischen, dichten und treibenden Sound in dem sich neben psychedelischen und Stoner Rock Elementen auch Post und Prog Einflüsse wiederfinden. Zu dritt starteten sie rein instrumental und veröffentlichten 2014 ihr Debut-Album „White Universe“. Seit Ende 2014 haben sie Verstärkung in Form von Vocals und einer zweiten Gitarre bekommen. Mit frischer Inspiration durch das neue Bandmitglied arbeiten sie jetzt an ihrem zweiten Album.

# embarrassing games of catch

embarrassing games of catch sind nicht nur die wahrscheinlich fleißigste Band Ludwigsburgs, sondern auch die einzige Analog-Kapelle auf Erdenrund, bei der tatsächlich nur der Bass fickt. Grungig! Postig! Schick! Muss man erlebt haben.

# Picobello Verknüpfung

Cross-gebratener Psychedelic Rock. Mal krautig, deutsch, feist und fettig, mal italienisch, fein und fruchtig – handgepflückt und frisch geschlachet, zubereitet und verwandelt in leckerste 3-Gänge-Jams. Kommt wegen dem Wein – und bleibt wegen der Musik.

# The Palscars

"The Palscars", eine Instrumental-Band aus Ludwigsburg, musikalisch irgendwo zwischen Indie-Pop, Elektro und Alternative einzuordnen, freut sich auf ihren ersten Gig, zusammen mit den grandiosen Bands Picobello Verknüpfung, embarrassing und The Trona Experience. Reinschauen!