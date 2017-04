The Trump Trial

Das Leben des Donald Trump ist untrennbar verbunden mit Klagen und Anhörungen vor Gericht. Von den angeblich bis dato 4095 Klagen und Prozessen tritt in über der Hälfte der Fälle er selbst als Kläger auf. Das Motto: mit alternativen Fakten angreifen. Und als Präsident wird dieses Motto zur gewaltigen Drohgebärde, lächerlich und zum Fürchten:

"Ich wurde informiert und ich kann Ihnen eine Sache von einem Briefing berichten, die wir sagen dürfen, weil das ohnehin alle sagen können, die jemals das grundlegendste aller Bücher gelesen haben: Ein nuklearer Holocaust wäre etwas noch nie Dagewesenes!"

(Donald Trump in seiner Pressekonferenz vom 16.02.2017)

Doch Justitia macht einen guten Job, denn:

Nach seiner spektakulären Flucht über die mexikanische Mauer, der Wirrnis um seine jemenitische Staatsangehörigkeit und den damit verbundenen Einreiseschwierigkeiten, steht der ehemals mächtigste Mann der Welt nun endlich seinem Richter gegenüber. Es ist das Medienereignis des Jahres.

Hier kommt alles noch einmal zur Sprache: sein beruflicher Werdegang, seine zwielichtigen Baugeschäfte, Kränkungen, Rachegelüste und die furchtbare Zeit seiner Präsidentschaft.

Hier muss Trump alles über sich ergehen lassen: das psychologische Gutachten, die Aufdeckung seiner Finanzen, seine Schuld am Chaos der Welt…

Und über allem schwebt die Frage, wer mitschuldig ist an diesem Desaster: die Medien, die Sensationsgier, gar dieser Theaterabend?

Das Studio Theater nimmt sich nach »Der Schlichtung - das Musical « und der »Helmut-Kohl- Revue - Verdienste? Unbestritten!« erneut eines aktuellen und äußerst brisanten Themas an und bringt in einer (zumindest bis Redaktionsschluss) fiktiven Gerichtsverhandlung theatralische Weltpolitik in seiner bizarrsten und gefährlichsten Form auf die Bühne.