The Twiolins

Die Twiolins sind die Pioniere der neuen Strömung »progressive classical music« und sorgen weltweit für Aufsehen und Euphorie in den Konzertsälen. Damit werden die Beiden am 20.10 im Wasserschloss Bad Rappenau auftreten.

Ohrverwöhnende Harmonik, weitgreifende Melodielinien und exzentrisch pulsierende Rhythmen sind das Markenzeichen ihrer Musik, bei der Klassik, Avantgarde, Minimal Music und ArtPop zu einem rauschenden Klangkosmos verschmelzen. In ihrem Programm »Sunfire« stoßen sie nicht nur in musikalische Parallelwelten vor, sondern treiben mit ihren zwei Violinen die Emotionen des Publikums in die Extreme, hin- und hergerissen zwischen betörend schönen Klängen und rhythmisch pulsierenden Strukturen.