The Umbilical Brothers: Best of the Worst of The Best of The Umbilical Brothers

Best of the Worst of the Best of the Umbilical BrothersDas phänomenale Comedy-Duo Umbilical Brothers kreiert eine Welt, in der es keine Regeln gibt, vermischt außergewöhnlichen Gesang und körperliche Fähigkeiten mit einem Mix aus Theater, Situationskomik und Stand-Up-Comedy.Dave Collins und Shane Dundas, von Entertainment Weekly als zwei der „100 kreativsten Personen in der Unterhaltungsbranche“ bezeichnet, sind auf den großen Bühnen der Welt zuhause. Ihre Theaterproduktion Thwak! lief ein Jahr lang auf dem Off-Brodway, sie waren in der Tonight Show mit Stephen Colbert zu sehen, nach James Brown auf dem Woodstock Festival 1999 und traten sogar vor der Queen of England auf. Ihr einzigartiger Mix aus physischer und stimmlicher Comedy führte sie im Vorprogramm von Robin Williams durch die Stadien der Welt und stiftete Comedy-Fans dazu an das Sydney Opera House zu stürmen.Die Jungs sind bis dato in 37 Ländern aufgetreten, wurden international mit zahlreichen Preisen wie bspw. dem Helpmann Award, Edinburgh Critics Choice Award und dem Emmy Award überschüttet. Im Herbst 2017 kommen sie für 2 exklusive Shows nach Deutschland und präsentieren das Beste des Schlechstesten des Besten der Umbilical Brothers!