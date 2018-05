× Erweitern The Uniques

Wer die Band kennt, weiß, zu welchen musikalischen Höchstleistungen sie fähig ist – wohlgemerkt alles ohne Schlagzeug oder E-Gitarre. Und genau dieses Prinzip ist bei THE UNIQUES Programm. Egal, ob auf einer Rockparty, Festen aller Art, Firmenfeiern, Geburtstagen, Hochzeiten – die Band weiß, wie sie generationsübergreifend Jung und Alt begeistern kann!THE UNIQUES stehen für die Einzigartigkeit ihrer musikalischen Interpretationen. Sie bedienen sich nicht aus dem oft gehörten Repertoire vieler Partybands, sondern setzen mit überraschenden akustischen Highlights Ohrwurmakzente, die das Publikum schnell in ihren Bann ziehen.Sie verstehen es alte und neue Rock- & Popklassiker mit ihrem unverwechselbaren Unplugged-Sound neu zu präsentieren – und das lediglich mit Akustikgitarre, Bassgitarre, E-Piano und Cajon. Dazu bringt Vivian mit ihrer charismatischen Bühnenpräsenz eine Stimmsicherheit und Ausdrucksstärke mit an den Start, welche die Songs auf ein selten gehörtes emotionales und expressives Level hebt – eben einzigartig, wie die Übersetzung des Bandnamens lautet. Darüber hinaus sorgen die Gastsängerinnen Miri & Jess für Gänsehaut-Atmosphäre beim Publikum. Jede auf ihre Art, aber immer einzigartig!