The Vagina Monologues by Eve Ensler

Lustig, bewegend und vor allem zum Nachdenken anregend: „The Vagina Monologues“ ist ein Theaterstück das in den letzten 20 Jahren Mauern abgebaut hat. 1998 initiierte Eve Ensler den V(agina)-DAY als Aktionstag gegen Gewalt an Frauen (victory over violence).

Das diesjährige Thema – die Notwendigkeit des Widerstands –– spiegelt sich auch in aktuellen Schlagzeilen wieder. Die Vagina-Monologe berichten von Enttäuschungen, Entdeckungen, Vergewaltigung, Schönheit, Intoleranz, sexuellem Erwachen und Missbrauch, aber vor allem von Hoffnung und Triumph über Gewalt.

Wir freuen uns mit unseren Aufführungen die „Frauenberatung Fetz“ und „Frauen helfen Frauen“ in Stuttgart unterstützen zu können.

https://vdaystuttgartde.wordpress.com/