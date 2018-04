The Vanjas (Swe)

Und wenn hier dann tanzbarer Rhythm’n’Blues und 60’s-Soul auf energiegeladenen Garage-Rock’n’Roll treffen, ist das Ergebnis mindestens irgendwo zwischen den DETROIT COBRAS und THE BELLRAYS anzusiedeln! Nachdem die Band ihr Debütalbum veröffentlicht und nicht nur in ihrer Heimat für Furore gesorgt hat, sondern auch schon durch Europa getourt ist und sich die Bühne unter anderem mit THE SONICS sowie PATTI SMITH geteilt hat, ist es nun – mit ihrer neuen Single „My Girls“ im Gepäck – auch an der Zeit für ein weiteres Konzert bei uns in Stuttgart… und dieses wird das geneigte Publikum ganz sicher erneut „satisfied, dazzled and begging for more“ zurücklassen, wie es schon der erste, fulminant zu nennende Auftritt der Combo im Jahre 2015 tat.Goldmark’s (Kneipe beim Club Universum)Charlottenplatz 1 · U-Bahn-Station · Stuttgart-Mittehttp://www.facebook.com/TheVanjas