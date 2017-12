The Voice of Germany - live in Concert

Am 19. Oktober 2017 startete die siebte Staffel der erfolgreichsten deutschen Musik-Show „The Voice of Germany”. Ab 27. Dezember 2017 gehen die besten vier Talents und zwei Wildcard-Gewinner gemeinsam mit einer Live-Band auf große Deutschland-Tour und machen am 18. Januar 2018 in der SAP Arena Station.

In 21 Tourstädten können die Fans ihren Talents, die sie Wochen zuvor ins Herz geschlossen haben, besonders nah kommen. Mit „The Voice of Germany“ startete vor sieben Jahren eine TV-Sendung, die aus der heutigen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken ist. Seit 2011 läuft das häufig als „Casting-Show fürs Herz“ betitelte Format im Wechsel auf ProSieben und SAT.1.

Binnen weniger Sekunden ziehen die Talents die Zuschauer mit ihrer Stimmgewalt in ihren Bann, denn hier zählt einzig und allein die Stimme. In 17 Folgen lernen die Zuschauer den Menschen „hinter der Stimme“ Stückchen für Stückchen kennen. Alle Teilnehmer haben eines gemeinsam: die tiefe Leidenschaft zur Musik und das Ziel, irgendwann als Sänger den eigenen Lebensunterhalt verdienen zu können – der Traum vieler Menschen.

Den Zuschauern wachsen diese Träumer ans Herz. Denn die Menschen vor den Fernsehgeräten sind Augenzeugen sehr persönlicher Geschichten der Talente, die Woche für Woche hoffen, am Ende als Sieger aus dem Finale hervorzugehen – Gänsehaut pur und beste Unterhaltung für die ganze Familie.