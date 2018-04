The Way you look (at me) Tonight

Poetisch und persönlich, mit Charme, Intelligenz und Witz, tanzen, erzählen und singen Claire Cunningham und Jess Curtis in dieser Begegnung mit ihrem Publikum.Die Schottin Claire Cunningham bezeichnet sich selbstbewusst als »disabled artist« (Künstlerin mit Behinderung) und hat aus der virtuosen Nutzung ihrer Krücken eine eigene Bewegungssprache entwickelt. Durch eine Arbeit mit dem Choreografen Jess Curtis kam sie vor vielen Jahren zum Tanz. Jetzt begegnen sich die beiden »auf Augenhöhe« wieder und ringen – manchmal wortwörtlich – mit Fragen der Wahrnehmung: Wie sehen wir einander an? Wie erlauben wir uns gesehen zu werden? Wie bestimmen unsere Körper die Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen? Der Philosoph Alva Noë fungierte als Berater im Probenprozess und steuert per Video theoretische Überlegungen bei, die umgehend ihre Praxisanwendung finden. Das Publikum kann zwischen einer Beobachterposition oder mehr Nähe zu den Darstellern wählen.

Mit Gebärdensprachdolmetscherin sowie Audiodeskription in deutscher Sprache für Menschen mit SehbehinderungBarrierefreier ZugangIn englischer Sprache mit deutschen Übertiteln Publikumsgespräch in Deutsch und Englisch mit Jess Curtis und Claire Cunningham im Anschluss an die Vorstellung

Die in Glasgow beheimatete Choreografin, ausgebildete Sängerin und Performerin Claire Cunningham versteht ihre Kunst gleichzeitig als Aktivismus. Sie zählt zu Schottlands gefeierten und international erfolgreichen Künstlerinnen. Ihre Arbeit ist von der Auseinandersetzung mit ihrer Körperlichkeit und ihren Krücken geprägt, mit deren Gebrauch und Erweiterung ihres ur­-sprünglichen Zwecks sie sich ihren eigenen Ak­tions­radius schafft. Für die Paralympics 2012 choreografierte sie für die Londoner Candoco Dance Company und schuf mehrere Soloarbeiten, die in Europa, Nordamerika, Südostasien, Australien und der arabischen Welt touren. Die Arbeiten des amerikanischen Tänzers und Choreografen Jess Curtis sind an der Schnittstelle zwischen Kunst und Popkultur angesiedelt und leben von Experiment, Innovation und gesell­schaft­lichen Aspekten. Im Jahr 2000 gründete er seine Company Gravity (San Francisco/Berlin). 2011 erhielt er den renommierten Alpert Award für Choreografie und den Homer Avila Award für Innovation im inklusiven Tanz. Er ist promovierter Tanzwissenschaftler und lehrt als Gastdozent in Berkeley und Berlin.