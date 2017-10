The Wild Beat

Auch wenn Name-Dropping für uns nicht das Maß aller Dinge ist – wenn Richie Hawtin, Matthias Tanzmann und Joris Voorn die Veröffentlichungen der von uns gebuchten DJs spielen, dann wollen wir Euch das nicht vorenthalten, denn Geschmack haben diese Herren wohl: Jose M & Tacoman aus Medellín in Kolumbien sind gemeint – und heute nach ihrer Premiere in 2016 wieder im Buko am Werk. Nach Releases und Remixes auf Labels wie Get Physical, Trapez und Traxsource zeigen sie uns im wilden Süden der Republik, was wilde Beats in Südamerika so bedeuten, und Emanuele Rizzo und Lex Bär lassen sich da sicher auch nicht lange bitten.