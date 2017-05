× Erweitern The wooden Sky

Aus dem Science Fiction Roman „Dune“ von Frank Herbert liehen sich The Wooden Sky den Namen ihres neuen Albums, sowie den des Titelsongs. Sänger und kreativer Mittelpunkt Gavin Gardiner hat sich so eines Fantasieromans bedient, um irdische, sehr reale Probleme zu beschreiben, deren sich insbesondere jüngere Generationen zurzeit konfrontiert sehen. Dennoch suggeriert der Titel des Albums, dass noch nicht alles verloren ist:

Wir überleben, denn wir schwimmen: “More now than ever, I feel the weight of responsibility to act and make things better for the people to come,” sagt Gardiner. “Maybe that sounds cliche, but it feels very real now. As an artist, you have your voice, and not much else. So you gotta use it.”Das fünfte Album der Kanadier liegt musikalisch zwischen Fleetwood Mac, Tame Impala und The War on Drugs. Mal schimmern Psychedelika durch, mal lupenreiner Folk, mitunter auch bluesige Soundwelten. Damit ist es etwas weniger Rock’n’Roll als sein Vorgänger. Zwischen reduzierten Balladen mit Streicherteppich wie „You Are Not Alone“ oder „Glory Halleluja“ liegt der Fokus musikalisch dennoch auf verzerrten E-Gitarren und experimenteller Art-Rock Attitüde.

John Angello (Sonic Youth, Dinosaur Jr., Phosphorescent und Kurt Vile) hat das Album in New Jersey gemixt. Der Großteil des Langspielers ist jedoch mit Hilfe einer alten Tape-Maschine in Gardiner’s Home Studio entstanden. Über den Prozess des Aufnehmens erzählt der Frontmann: “You have to give the energy that you want to get back. When I’m recording, I’m standing on a chair like I’m on stage, wearing my boots and my sunglasses, just trying to create this atmosphere of cacophony. How do you expect to convey that excitement if you don’t feel it? Let’s not sit here and be bashful.” Diese besondere Atmosphäre wird auch auf ihren Shows im Juni omnipräsent sein!