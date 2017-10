"The Work"™ ist ein einfacher Prozess, in dem Gedanken wahrgenommen und überprüft werden, die Stress verursachen. Wer hindert uns daran, glücklich zu sein? Der Alltag fordert uns und bringt uns gefühlsmäßig immer wieder an Grenzen. Viele Alltagssituationen, die wir als Kleinigkeiten betrachten, bringen manchmal das Fass zum Überlaufen. Wir rasten aus und wissen oft gar nicht, was der Auslöser war. Wenn wir belastende Situationen mit "The Work"™ untersuchen, kann sich in unserem Alltag einiges positiv verändern.